Якутск, 15 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Ремонт 28 участков дорог осуществляют в Якутском городском округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время строительных и ремонтных работ особое внимание уделяется инженерным коммуникациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Управление автомобильных дорог ХМАО Реконструкция дороги Сургут-Нижневартовск

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Работы проходят в рамках графика, на некоторых участках даже с опережением. Параллельно рабочие стабилизируют грунт, меняют бордюры, модернизируют инженерные коммуникации и систему ливнёвок. Ремонты намерены планируют завершить до октября 2022 года.

«Отдельное внимание уделяется устройству систем водоотведения, кабелей электричества и связи. Здесь налаживаем межведомственное взаимодействие между дорожниками и ресурсоснабжающими предприятиями, чтобы все следовали единому плану строительства, реконструкции, ремонта дорог по республике», — отметил премьер-министр правительства республики Андрей Тарасенко.

Экс-председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Высшего совета старейшин республики и почётный гражданин Якутска Юрий Коркин считает, что строительство качественных дорог очень важно для якутян и жителей Якутска, это вопрос номер один, особенно для столицы региона, так как этой инфраструктурой пользуется каждый горожанин.

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» касается всех жителей Якутии, и в частности — города Якутска. Это связано с сооружением инфраструктуры, которой пользуется каждый житель города. Строительство дорожно-уличной сети является очень важным мероприятием, не менее важным, чем строительство жилья. Дороги для нас — это вопрос номер один, особенно в Якутске. Когда в 2019 году начал осуществляться этот национальный проект, я воспринял это с воодушевлением, потому что Россия нашла средства на строительство дорог по всей стране. Наша задача была не упустить этот шанс, воспользоваться теми возможностями, которые создаются. Эта программа гораздо больше того, что выделялось на ремонт дорог, к примеру, в 1970—1980 годах», — отметил Юрий Коркин.

Особое внимание он обратил на реконструкцию проспекта Ленина в Якутске. Для центральной улицы города очень важна модернизация инженерных коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение дал президент РоссииВладимир Путин.