Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM На дорогах Югры за сутки погибли женщина, мужчина и подросток. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО.

Смертельное столкновение на трассе Сургут — Нижневартовск Пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО

В полночь 14 июля на 144 км автодороги Урай-Советский 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген» наехал на идущую пешком 49-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, передвигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. От полученных травм пешеходка скончалась на месте.

В этот же день на трассе Сургут — Нижневартовск 66-летний водитель «Хендай» допустил занос автомобиля на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Хендай» и его16-летний пассажир скончались на месте происшествия. Ещё одна пассажирка, 10-летняя девочка, получила травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Колыме в ДТП 14 июля погиб водитель «Вольво».

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