Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM Актёр Киану Ривз работает над документальным сериалом о Формуле-1 для сервиса Disney Plus. Об этом сообщило Variety.

Киану Ривз (сс) Mark Dunne

По данным издания, проект будет состоять из четырёх эпизодов и будет посвящён управляющему директору Формулы-1 Россу Брауну, который в 2009 году купил команду Honda, переименовал её в Brawn GP и привел к двум чемпионским победам. Ривз станет ведущим сериала, у которого пока нет названия.

Добавим, что над проектом также работают бывший председатель Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло, гонщики Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло. К документальному шоу также присоединится и сам Росс Браун.

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