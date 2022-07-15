Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Актёр Киану Ривз работает над документальным сериалом о Формуле-1 для сервиса Disney Plus. Об этом сообщило Variety.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

По данным издания, проект будет состоять из четырёх эпизодов и будет посвящён управляющему директору Формулы-1 Россу Брауну, который в 2009 году купил команду Honda, переименовал её в Brawn GP и привел к двум чемпионским победам. Ривз станет ведущим сериала, у которого пока нет названия.

Добавим, что над проектом также работают бывший председатель Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло, гонщики Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло. К документальному шоу также присоединится и сам Росс Браун.