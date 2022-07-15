Каа-Хемский район, Тува, , 08:55 — REGNUM В Туве утром 14 июля произошло очередное землетрясение магнитудой 3,6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр сейсмического события находился в 85 км к юго-востоку от села Сизим Каа-Хемского района на глубине 15 км.

«Колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Каа-Хемского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.

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