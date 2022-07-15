Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Директор парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева приняла решение уволиться после оглашенного судом приговора по уголовному делу о коррупции в Кроноцком заповеднике, сообщается в телеграм-канале парка.

Алексей Куприянов Вулканы Камчатки. Вулкан Кроноцкий

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Свое увольнение она объяснила невозможностью «продолжать работу в системе, которая «награждает» приговором за работу по защите природы». Предполагается, что Тимофеева останется в должности до окончания туристического сезона.

«Мы верим в невиновность коллег и хотим поддержать их в эту сложную минуту», — написали в телеграм-канале парка «Вулканы Камчатки».

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей. Защитники осужденных и руководство учреждения не согласны с решением суда и будут обжаловать приговор.