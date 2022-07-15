Москва, 15 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В пятницу, 15 июля, в столице России ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +24… +26 °C. Об этом 15 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

Также указывается, что ветер западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, атмосферное давление составит 742 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 16 июля в Москве также ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, температура воздуха +11… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вода в реках и озёрах Москвы будет оставаться очень тёплой: +22… +24°С, несмотря на похолодание.