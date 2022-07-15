Оттава, , 08:48 — REGNUM Новые санкции Канады против России являются необоснованными и контрпродуктивными, заявил временный поверенный в делах РФ в Оттаве Владимир Проскуряков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Считаем, что очередной санкционный раунд Канады абсолютно необоснован и контрпродуктивен», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что ограничительные меры являются обоюдоострым инструментом и обязательно возымеют обратный и побочный эффект для экономики Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительством Канады были внесены поправки в положения об особых экономических мерах в отношении России. Согласно новым поправкам, вводится запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

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