Токио, , 08:47 — REGNUM По словам главы министерства финансов США Джанет Йеллен, в случае если не будут введены лимиты цен на российскую нефть, значительная её часть якобы исчезнет с мирового рынка, что приведёт к росту цен на чёрное золото. Она заявила об этом 15 июля на пресс-конференции в Токио в преддверии встречи министров финансов стран G20.

Джанет Йеллен Federalreserve

Как указала Йеллен, она надеется на то, что инициативу Вашингтона поддержат Индия и Китай, так как их, по её утверждению, коснётся ожидаемый запрет со стороны Евросоюза, Великобритании и США страхования и финансового обслуживания российских экспортных поставок.

«Без ценовых лимитов или ценовых исключений из этого запрета мы, вероятно, увидим значительно более высокие мировые цены, потому что такой запрет приведет к выпадению… значительных объемов российской нефти», — указывается в нём.

Также глава минфина США назвала ограничение закупочных цен на нефть из России «одним из самых мощных инструментов для снятия той боли, которую американцы и семьи по всему миру испытывают на бензоколонках и в продуктовых магазинах».

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский минфин сообщил, что предпринимаемые ООН усилия для возврата на мировой рынок зерна с Украины решительно поддерживают Соединённые Штаты