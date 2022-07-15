Сеул, 15 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. С января по июнь 2022 года экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 1,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, в первой половине года южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок 1,07 автомобилей на сумму $24,35 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 3,2%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 37,7%, до 251 878 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 42,7%, до $7,31 млрд.

Отмечается, что в первой половине 2022 года на долю «зеленых» автомобилей пришлось 26,1% от общего объёма экспорта автомобилей.