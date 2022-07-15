Верхний Тагил, Свердловская область, , 08:50 — REGNUM Житель Верхнего Тагила Свердловской области предстал перед судом по обвинению в приобретении, хранении и продаже немаркированных табачных изделий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В период с марта по май 2021 года уралец приобрёл около 10 тыс. пачек немаркированной табачной продукции и начал продавать её в магазинах Верхнего Тагила. В ходе расследования уголовного дела правоохранители изъяли у мужчины контрафактную продукция на 1 млн рублей.

Суд назначил уральцу штраф в размере 500 тысяч рублей. Немаркированную табачную продукцию уничтожат.