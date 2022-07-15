Джакарта, , 08:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в городе Бонтанг в индонезийской провинции Восточный Калимантан, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 14 июля в 18:37 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился на суше в 65 км от Бонтанга, а очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 потрясло район Болаанг Уки в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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