Бакчарский район, Томская область, , 08:43 — REGNUM Томские полицейские задержали подозреваемого в убийстве соседа по комнате в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Парбиг. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

С ножом (сс) niekverlaan

Тело 49-летнего потерпевшего было найдено в одной из комнат утром 12 июля. Прибывший на место сотрудник полиции обнаружил на трупе явные признаки насильственной смерти, после чего самостоятельно установил и задержал подозреваемого.

«Им оказался 62-летний сосед по комнате, который признался в содеянном и пояснил, в ходе словесного конфликта у него возникла личная неприязнь к собеседнику, после чего он взял нож и нанёс ему несколько ударов», — отметили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия оперативники нашли орудие преступления, которое было спрятано за радиатором отопления. Возбуждено уголовное дело.

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