Майами, США, , 08:43 — REGNUM Американская актриса Софи Тёрнер и музыкант Джо Джонас вновь стали родителями. Об этом сообщил портал TMZ.

Софи Тернер Gage Skidmore

Представитель пары подтвердил, что у Тёрнер и Джонас родилась девочка. Согласно данным источника издания, ребёнок появился на свет в начале июля в Майами (США).

ИА REGNUM напоминает, что Софи Тёрнер и Джо Джонас поженились в 2019 году. В 2020 году у них родилась дочь Уилла.

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