Майами, США, 15 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Американская актриса Софи Тёрнер и музыкант Джо Джонас вновь стали родителями. Об этом сообщил портал TMZ.

Gage Skidmore Софи Тернер

Представитель пары подтвердил, что у Тёрнер и Джонас родилась девочка. Согласно данным источника издания, ребёнок появился на свет в начале июля в Майами (США).

ИА REGNUM напоминает, что Софи Тёрнер и Джо Джонас поженились в 2019 году. В 2020 году у них родилась дочь Уилла.