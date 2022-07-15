Череповец, Вологодская область, 15 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Швед защитник Робин Пресс и словацкий нападающий Адам Лишка присоединятся к череповецкой «Северстали» в конце следующей недели. Об этом 15 июля сообщил директор клуба Николай Канаков.

Хоккей

«Лишка и Пресс присоединятся к команде в конце следующей недели», — приводит слова Канакова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лишка и Пресс продлили контракты с «Северсталью» ещё на один год.

Читайте также: «Ак Барс» объявил о переходе нападающего Радулова