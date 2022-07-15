Москва, 15 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Стоимость шаурмы в Москве оказалась самой высокой среди других городов-миллионников России. Об этом 15 июля Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС.

StateofIsrael Мясо для шаурмы

По данным картографической компании, в 16 крупнейших городах России в июле 2022 года работает свыше 5790 заведений общепита, где можно купить шаурму. Рейтинг был составлен на основе медианной стоимости — реально существующих ценников, а не их среднего арифметического значения.

«По миллионнникам она составила 250 рублей. Самая дорогая шаурма — в Москве, ее средняя цена составляет 298 рублей», — сказано в сообщении.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, где стоимость этого блюда составила 269 рублей, третье место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону с одинаковым средним ценником в 250 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года продажи фастфуда в России могут восстановиться до уровня, который был до начала пандемии коронавируса.