Владивосток, , 08:39 — REGNUM В Амурском заливе во Владивостоке ученые зафиксировали самую высокую за 30 лет наблюдений концентрацию микроводорослей, скопление которых в моллюсках может вызывать отравление у человека, сообщает РИА Новости.

На море ИА REGNUM

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«Такие высокие концентрации мы в первый раз фиксируем. Концентрация водорослей превышает ПДК в несколько раз. С чем это связано — никто не знает. Водоросли такие же организмы, как и другие, реагируют, может быть, на климатические изменения», — заявила руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

По мнению ученых, для человека это может быть опасно только в случае, если моллюски-фильтраторы накопят эти водоросли и будут заражены диаретическим токсином.

«Чтобы знать, что моллюски опасны, их надо проверить, но это дорогостоящая процедура, и во всем мире сначала следят за развитием водорослей в воде, только потом проверяют моллюсков. В случае превышения ПДК токсина в моллюсках реализацию останавливают», — добавили Татьяна Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки мёртвых арктических крачек обнаружили в гнездовой колонии близ Джуно, штат Аляска в 2019 году. Три года спустя учёные подтвердили наличие мощного нейротоксина, вырабатываемого микроскопическими водорослями.