Иркутск, 15 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 15 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 876 (+76 за сутки), хотя накануне был выявлено 80.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 252 (-4 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 677 пациентов (+44 за сутки).

Ещё 712 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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