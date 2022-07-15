Лондон, , 08:36 — REGNUM Военнослужащие Великобритании сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами, заявил начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин.

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«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие чёткие, как в годы холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — заявил он в интервью журналу The Economist.

Он также отметил, что британское военное командование по-прежнему исходит из того, что Москва не хочет вступать в конфликт с НАТО и начинать ядерную войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера, заявила, что намерена обеспечить победу над Россией.

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