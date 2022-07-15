Киев, 15 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Сербию ожидает «перевоспитание» и месть Украины и Хорватии после слов президента страны Александра Вучича. Об этом заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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Он прокомментировал слова Вучича о том, что весь западный мир сейчас воюет с Россией посредством украинцев. Гончаренко заявил, что Украина и Хорватия планируют помешать Сербии вступить в ЕС.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать», — написал Гончаренко.

Он добавил, что Сербию ждёт сложный и неприятный «процесс перевоспитания».