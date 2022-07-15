Кош-Агачский район, Алтай, 15 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, инцидент произошёл 12 июля в 30 км от села Джазатор.

Агентство ГОЧС и ПБ Республики Алтай Эвакуация туристки в горах Алтая

При прохождении туристического маршрута женщина 1974 года рождения упала с лошади и получила переломы таза и ключицы. В результате москвичка не могла самостоятельно передвигаться. В связи с труднодоступностью местности, для её вывоза спасатели задействовали вертолёт.

«13 июля из села Тюнгур Усть-Коксинского района, был направлен вертолет Ми-8Т, в сопровождении пожарных ПЧ №10 села Усть-Кокса Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай и медицинского работника. Вертолет совершил посадку в одном километре от места происшествия», — отметили в ведомстве.

Пострадавшую вывезли в село Тюнгур, откуда на автомобиле скорой помощи доставили в Усть-Коксинскую районную больницу.