Тюмень, 15 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Тюменской области на утро 15 июля действуют два лесных пожара в Тобольском районе. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

skeeze Лесной пожар

Причиной пожаров называют грозы. Пожароопасная обстановка сохраняется, отмечают в ведомстве.

По данным МЧС России по Тюменской области 15 июля синоптики вновь обещают грозы с порывами ветра до 16 м/с, температура атмосферного воздуха составит днём +27…+32 градусо по Цельсию.