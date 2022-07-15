Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Предпринимаемые ООН усилия для возврата на мировой рынок зерна с Украины решительно поддерживают Соединённые Штаты. Об этом 15 июля говорится в сообщении на сайте американского министерства финансов.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

«США решительно поддерживают усилия ООН для возвращения как украинского, так и российского зерна на мировые рынки», — указывается в нём.

Также в американском ведомстве добавили, что сельскохозяйственная и медицинская торговля не являются целями антироссийских санкций Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что правительство России работает над созданием российского эталонного сорта нефти, который позволит нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от экспорта сырья.