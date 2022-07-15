Южно-Сахалинск, , 08:32 — REGNUM На Сахалине в ходе восьмой экспедиции на остров Шумшу обнаружены останки двух красноармейцев и двух японских танкистов, сообщил 15 июля телеграм-канал «Поисковое движение России — Сахалин».

Остров Шумшу Виктор Морозов

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В окопе рядом с подбитым японским танком, командовал которым полковник Икеда Суэо, поисковики нашли фрагментированные останки тел. Здесь же обнаружили личные вещи солдат — кошельки с монетами, ручки, жетоны японских солдат и пуговицы с одежды.

Поисковые работы на месте экспедиции продолжаются. Именно на острове Шумшу в августе 1945 года развернулся решающий штурм Курильской десантной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, единороссы Сахалина предложили переименовать День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны.