Москва, , 08:30 — REGNUM Объем производства мясной продукции в период с января по май 2022 года в Москве вырос на 6,7%. Об этом 15 июля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Сосиски. Мясо JuanitaFoucault

По его словам, в городе работают 24 предприятия мясной отрасли, которые выпускают колбасы, сосиски, полуфабрикаты и снеки.

«Объем производства таких компаний стабильно растет. За пять месяцев столичные промышленники выпустили на 6,7% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они поставили заказчикам товары на 49,8 миллиарда рублей, что на 15,4 процента превышает результат за январь–май 2021 года», — сказал Ефимов.

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