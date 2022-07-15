Пхеньян, , 08:31 — REGNUM За прошедшие сутки 500 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 15 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля 4,77 млн человек. Из них выздоровели 4,76 млн пациентов, ещё 1120 находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала. Однако по состоянию на 5 июля в КНДР скончались 74 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 38 882 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 680 142.

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