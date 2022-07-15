Пхеньян, , 08:28 — REGNUM Украина больше не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством республики (ЦТАК).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В северокорейском ведомстве отметили, что Киев поддержал американские санкции в отношении Пхеньяна, включая и те, что касались военных программ страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР признала Донецкую и Луганскую Народную Республики. В ответ на этот шаг украинские власти разорвали дипломатические отношения Северной Кореей, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «жесткой реакции» Киева на решение северокорейской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНДР намерены развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР