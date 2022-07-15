Москва, , 08:24 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 104 лесных пожара на общей площади 1431 га. Об этом 15 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1431 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 159 лесных пожаров на общей площади 8960 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии природными возгораниями охвачено более 46 тыс. га и насчитывается 44 пожара.