Ростов-на-Дону, , 08:24 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 21,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 15 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области уже около пяти месяцев действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. Как отмечал донской губернатор Василий Голубев, особое положение объявлено до снижения числа вынужденных переселенцев, прибывающих в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области.