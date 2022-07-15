Джакарта, 15 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Индонезия репатриирует более 200 индонезийских рабочих-мигрантов из Малайзии после сообщений о рабочих, подвергшихся пыткам, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Суверенная коалиция трудящихся-мигрантов ранее опубликовала отчет, содержащий информацию о пытках, которым подвергались трудящиеся-мигранты во время пребывания в иммиграционном центре содержания под стражей в Сабахе (Малайзия).

В малазийских миграционных центрах содержания под стражей находится около 4300 трудящихся-мигрантов из Индонезии.

Согласно данным посольства Малайзии в Джакарте, в 2021 году сообщалось о смерти 18 индонезийских мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3584 случая заражения коронавирусом.

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