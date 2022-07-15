Владивосток, , 08:20 — REGNUM В Приморье из-за разгула стихии и обильных дождей размыты участки дорог, местами проезд затруднен или отсутствует. Дорожники ликвидируют последствия циклона, который ещё не покинул край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Капли дождя в луже diego torres

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На дороге Владивосток — Находка — Новолитовск – Васильевка размыт временный объезд моста, глубина перелива – 30-40 см. Проезд легковых автомобилей осуществляется по аварийному мосту, для большегрузов проезда нет.

На участке дороги Барабаш — Приморский — Перевозная – Безверхово на 18-м и 25-м км затруднено движение для легковых автомобилей. Переливы на участках достигают 10-20 метров и глубины 40-45 см.

По участку дороги Лукьяновка — Новополтавка проезда нет. Объезд осуществляется через автомобильную дорогу Дальнереченск — Рощино – Восток – Лимонники либо через паромную переправу Новопокровка – Новокрещенка.

На дороге Дальнереченск — Рощино — Восток проезд осуществляется по одной полосе аварийного моста.

На дороге Находка — Лазо — Ольга – Кавалерово (226-й километр) проезд осуществляется только по аварийному мосту. Ограничение для автомобилей – пять тонн.

Кроме того, переливы проезжих частей наблюдаются ещё по нескольким участкам краевых дорог.

Всего на дорогах работает 131 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15–16 июля в южной половине ожидаются дожди, на юге и юге восточных районов сильные (15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные (50 мм и более за 12 и менее). На юго-востоке края местами ливни (общее количество осадков 100 мм и более за 48 часов и менее).