Пекин, 15 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Участие своих лидеров в саммите, намеченном на 15–16 сентября 2022 года в Самарканде (Узбекистан), подтвердили все восемь стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 15 июля рассказал на пресс-конференции генсек ШОС Чжан Мин.

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«На данный момент все государства — члены Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли участвовать в саммите лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Также Чжан Мин отметил, говоря о формате встречи, что стороны в ходе неё рассчитывают вернуться к традиционному формату, который является более эффективным.

При этом генсек ШОС уточнил, все стороны понимают связанные с пандемией риски и потому он не может пока дать точных прогнозов, однако у всех будущих участников саммита позитивные стремления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь объединения Чжан Мин заявил, что Белоруссия официально подала заявку на полноправное членство в ШОС.