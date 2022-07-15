Берлин, , 08:19 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц может оставить должность из-за начавшегося энергетического кризиса в стране, пишет журналист Дэниел Джонсон в материале газеты The Telegraph.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

Автор статьи рассказал о кризисе, который переживает Германия из-за нехватки энергоресурсов. По его словам, в стране «разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики». Джонсон отмечает, что в результате «Германия попала в полную зависимость от России».

В материале указано, что две трети избирателей осуждают Шольца за неспособность выйти из кризисной ситуации. В связи с этим над ним нависла гроза отставки, если он не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным», — говорится в статье.