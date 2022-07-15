Шимановский район, Амурская область, 15 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Амурской области нет населённых пунктов, отрезанных от мира из-за поводка. Подтоплена одна дорога в Шимановском районе, есть возможность объезда, сообщил 15 июля телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Yarnews.net Размытая во время паводка дорога к селу Матвеевское

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Невозможен проезд по дороге Нововоскресеновка — Аносово, глубина воды — более метра. Длина затопленного участка составляет около 500 метров. Через дорогу перелилась река Шатака, также подтоплен мост.

В Магдагачинском районе на участке дороги Черняево-Кузнецово спадает вода, глубина подтопления составляет 20 см, возможен проезд для всех видов транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, волну, которая идёт по реке Амур после сильных дождей, 16–18 июля ждут в Благовещенске. За сутки вода в Амуре у столицы области поднялась на 49 см до отметки в 293 см.