Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 38 882 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Масочный режим в Южной Корее Iheung.go.kr

По его данным, 261 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что за неделю число новых случаев заражений увеличилось в два раза. Эксперты отмечают, что с конца июня в стране наблюдается рост заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 680 142. Также за минувшие сутки в стране скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 712 человек. Уровень смертности составил 0,13%.