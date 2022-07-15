Пермь, 15 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На территории Перми в автомобиле обнаружено тело убитого мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

perm. sledcom.ru Автомобиль, в котором обнаружили застреленного мужчину

По данным ведомства, вечером 13 июля в Дзержинском районе города в легковом автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома, обнаружили тело мужчины, 1979 года рождения, с огнестрельным ранением.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленны на установление преступников. Устанавливаются все обстоятельства совершённого убийства.