Химки, Московская область, 15 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Полузащитник казанского «Рубина» Александр Зуев перешёл в «Химки». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Arena-khimki.ru Стадион «Арена-Химки»

Отмечается, что клуб подписал с 26-летним футболистом контракт, рассчитанный до 2024 года. В новой команде он будет играть под 17-м номером.

Напомним, Зуев является воспитанником «Спартака». Помимо московского клуба, он выступал за «Ростов» и «Рубин». В сезоне 2021/22 он провёл в составе казанского клуба 20 матчей и отдал три голевые передачи.