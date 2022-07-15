Киев, 15 июля 2022, 08:11 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Киеве призвало граждан СШАА, находящихся на Украине, покинуть ее по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
Отмечается, что «ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности».
В посольстве также предостерегли граждан США от нахождения в местах скопления людей и участия в «организованных мероприятиях».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России путём раздувания мнимой угрозы о применении Вооружёнными силами России биологического оружия.
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