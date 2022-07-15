Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM Динамичному развитию Курил мешает ветхость коммунальных сетей, проблемы расселения аварийного жилья, транспортной доступности и развития гостиничного комплекса. Об этом 14 июля на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства при строительстве социальных объектов в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы» сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе совещание было отмечено, что строительство ряда важнейших объектов на Курилах осуществляется с существенными отставаниями. Демешин потребовал от чиновников исключить формализм в работе и изменить подход к реализации программы по развитию Курил. Он поручил областной прокуратуре проверить уже построенные, но не эксплуатируемые объекты.

Замгенпрокурора РФ предложил заставить чиновников решить проблемы строительства детского сада на 110 мест в селе Китовое, мусоросортировочных станций, полигонов для размещения бытовых отходов, ремонта ветряной энергетической установки.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацией Южно-Курильского городского округа не принимались меры по организации обследования и передаче имущества Менделеевской ГеоТЭС в установленном законом порядке эксплуатирующей организации. Также установлено, что очистка сточных вод, поступающих из Южно-Курильска не обеспечивалась.