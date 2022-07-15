Брянск, , 08:10 — REGNUM Киевские боевики подвергли обстрелу расположенное около границы с Украиной село Некислицы в Брянской области. Об этом 15 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района», — написал он в своём сообщении.

Также Богомаз уточнил, что при обстреле была повреждена линия электропередач и подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Брянской области добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы и бригада электриков, которая будет восстанавливать линии ЛЭП после завершения работы оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый транш в размере €500 млн на военную помощь Украине со стороны ЕС будет одобрен 18 июля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.