Нью-Йорк, США, , 08:05 — REGNUM Правительство России работает над созданием российского эталонного сорта нефти, который позволит нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от экспорта сырья. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ ссылается на некий документ, с которым журналистам удалось ознакомиться. Согласно нему с октября продажа российской нефти может начаться на национальной платформе.

При этом утверждается, что Россия будет работать над привлечением иностранных партнёров, чтобы выйти на объёмы, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем.

Эту информацию агентству якобы подтвердили два неназванных российских чиновника.