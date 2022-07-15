Нью-Йорк, США, 15 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Правительство России работает над созданием российского эталонного сорта нефти, который позволит нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от экспорта сырья. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

СМИ ссылается на некий документ, с которым журналистам удалось ознакомиться. Согласно нему, с октября продажа российской нефти может начаться на национальной платформе.

При этом утверждается, что Россия будет работать над привлечением иностранных партнёров, чтобы выйти на объёмы, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем.

Эту информацию агентству якобы подтвердили два неназванных российских чиновника.