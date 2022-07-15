Донецк, , 08:03 — REGNUM Украинские нацисты несколько раз обстреляли населённый пункт Доломитное и город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что в ВСУ трижды обстреляли Доломитное в 06:01, 06:05 и 06:10 (совпадает с мск), выпустив по населённому пункту 27 снарядов калибра 155 мм, 14 снарядов калибра 122 мм и 39 мин калибром 120 мм соответственно.

Также указывается, что в 07:00 киевские боевики выпустили пять снарядов калибрам 122 мм и десять ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а в 07:20 — ещё 13 снарядов калибра 155 мм по Доломитному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли город Артёмовск Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских РСЗО HIMARS.