Екатеринбург, 15 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В январе–мае 2022 года регионы Уральского федерального округа посетили почти 3 млн туристов. Об этом журналистам сообщили в полпредстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По словам уральского полпреда Владимира Якушева, в ближайшие годы ожидается значительный рост туристического потока на Урал. Регионы Уральского федерального округа могут посетить до 10 млн человек. Якушев уверен, что Урал имеет все возможности, чтобы войти в число лидеров внутреннего туризма.

«Наша природа — вне конкуренции. Наши города — аутентичны и красивы. Визитная карточка Урала — промышленный туризм. Богатое историческое и культурное наследие, достопримечательности, способные удивить даже искушённого туриста», — отметил Якушев.

Уральский полпред также подчеркнул важность развития межрегиональной интеграции. По его словам, для этого необходимо создавать новые автомобильные маршруты и пешеходные тропы.