Пекин, , 08:00 — REGNUM Участие своих лидеров в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили все страны, входящие в содружество. Об этом 15 июля сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на специальном брифинге.

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Чжан Мин уточнил, что на сегодняшний день подтверждено участие в саммите ШОС, который состоится в Самарканде, лидеров всех стран-членов и указал, что предстоящий саммит станет важным этапом в развитии организации.

Говоря о формате саммита, генсек ШОС отметил, что все восемь стран выразили надежду на возвращение к традиционному формату, который был значительно эффективнее дистанционных встреч.

«Однако все стороны также понимают, что пандемия — это реальность, вирус непрерывно меняется. В настоящее время существует много неизвестных переменных. В настоящее время я не могу делать прогнозы, но могу сказать вам, что у всех сторон есть позитивные надежды», — добавил Чжан Мин.

Напомним, на сегодняшний день членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2021 года участники стран ШОС на саммите, который состоялся в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, означающий начало процесса вступления Ирана в организацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия официально подала заявку на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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