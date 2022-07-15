Екатеринбург, 15 июля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. На Среднем Урале учредили звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Соответствующий законопроект принят 14 июля на заседании Законодательного собрания, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

ИА REGNUM Школьный учитель

Звание будут присваивать за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере образования. Получит его смогут только учителя, чей общий педагогический стаж превышает 20 лет. Помимо почётного звания педагогов наградят выплатой в размере 30 тыс. рублей и ежемесячным пособием в 1 тыс. рублей.

Отметим, на Среднем Урале работают 10 тыс. учителей с педагогическим стажем свыше 20 лет.