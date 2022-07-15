Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Выходные (16-17 июля) в Новосибирске будут тёплыми и дождливыми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в Новосибирске с 15 по 17 июля ожидаются порывистый ветер, дожди и грозы.

Температура днём 15 июля составит +21.+23 °С. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Прогнозируются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза.

16 июля температура ночью составит +11.+13 °С, днём столбики термометров поднимутся до +24.+26 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Преимущественно без осадков.

Ночью 17 июля в Новосибирске будет +15.+17 °С, днём +22.+24 °С. Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днём ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 15 июля ожидается +27…+32 °С, местами до +22 °

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