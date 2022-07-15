Мадрид, , 07:59 — REGNUM Мадридский «Реал» хочет повторить успех прошло сезона. Об этом 15 июля заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти Doha Stadium Plus Qatar

«Победы доставляют мне много счастья, поэтому я хочу сохранить эти моменты. Мы хотели бы повторить в будущем сезоне то, чего добились в прошлом сезоне», — цитирует Анчелотти портал Managing Madrid.

Он добавил, что у «Реала» есть возможности для улучшения по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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