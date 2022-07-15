Мадрид, 15 июля 2022, 07:59 — REGNUM Мадридский «Реал» хочет повторить успех прошло сезона. Об этом 15 июля заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Doha Stadium Plus Qatar

«Победы доставляют мне много счастья, поэтому я хочу сохранить эти моменты. Мы хотели бы повторить в будущем сезоне то, чего добились в прошлом сезоне», — цитирует Анчелотти портал Managing Madrid.

Он добавил, что у «Реала» есть возможности для улучшения по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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