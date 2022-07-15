Пермь, , 07:55 — REGNUM В Перми по факту несчастного случая в бассейне с шестилетним ребёнком проводится доследственная проверка, сообщает портал properm.ru.

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На территории бассейна «Тенториум» 14 июля захлебнулся дошкольник. Он находился в бассейне с матерью. Она на какое-то время отвлекалась. В этот момент сын при купании захлебнулся.

Бригада скорой помощи доставила мальчика больницу. По данным минздрава Прикамья, ребёнок находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние пациента медики оценивают как тяжёлое.